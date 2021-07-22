Знаменита американська співачка Леді Гага – одна з найхаризматичніших виконавиць у шоу-бізнесі. Вона не соромиться позувати перед камерою без вбрання або ж у його мінімальній кількості.

Спекотно Дружина Влада Ями похизувалася бездоганною фігурою в бікіні: спекотні фото

Еротичне відео Леді Гаги

Співачка показала, як сексуально виходить з басейну. Вона позувала перед камерою у відвертому бікіні оранжевого кольору. Бюстгальтер, чашечки якого мали форму зірок, ледь прикривав пишні груди та вдало поєднувався з крихітними трусиками.

Леді Гага доповнила спокусливий образ масивними золотистими ланцюжками на шиї та стегнах, а також трендовими сонцезахисними окулярами. Зірка зібрала волосся ззаду та притримувала його руками. На обличчі артистка зробила гарний макіяж з акцентом на губах.

Спекотне відео Леді Гаги набрало понад 6,7 мільйона переглядів та безліч коментарів: