Лауреат Нобелевской премии мира Малала Юсафзай вышла замуж: фото со свадьбы правозащитницы

Нобелевский лауреат и известная правозащитница Малала Юсафзай вышла замуж. Женщина пошла под венец с Ассером Маликом. Влюбленные обручились на исламской церемонии в Великобритании.

Юсафзай поделилась, что торжественная церемония прошла в Бирмингеме. Невеста и жених провели этот день в кругу самых родных.

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Свадьба Малалы Юсафзай и Ассера Малика

На фотографиях, которые невеста опубликовала в твитере, она невероятно счастлива. Невооруженным глазом видно, что Малала и Ассер очень любят друг друга. Для свадьбы Юсафзай выбрала исламское свадебное платье розово-персикового цвета, инкрустированное камнями и хиджаб. Малик был в классическом черном костюме, рубашке и с нежно-розовым галстуком.

Пост правозащитницы в твиттере набрал более 250 тысяч лайков. Новоиспеченная жена попросила у поклонников молитвы об их семье.

Сегодня – важный день в моей жизни. Мы с Ассером вступили в брак, чтобы быть партнерами на всю жизнь. Мы отпраздновали небольшую церемонию дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, отправьте нам свои молитвы. Мы рады идти вместе в дальнейшее путешествие,

– написала Малала.

Свадьба Малалы Юсафзай и Ассера Малика / Фото из твитера правозащитницы

Что известно о Малале Юсафзай и ее избраннике