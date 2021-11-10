Юсафзай поделилась, что торжественная церемония прошла в Бирмингеме. Невеста и жених провели этот день в кругу самых родных.
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Свадьба Малалы Юсафзай и Ассера Малика
На фотографиях, которые невеста опубликовала в твитере, она невероятно счастлива. Невооруженным глазом видно, что Малала и Ассер очень любят друг друга. Для свадьбы Юсафзай выбрала исламское свадебное платье розово-персикового цвета, инкрустированное камнями и хиджаб. Малик был в классическом черном костюме, рубашке и с нежно-розовым галстуком.
Пост правозащитницы в твиттере набрал более 250 тысяч лайков. Новоиспеченная жена попросила у поклонников молитвы об их семье.
Сегодня – важный день в моей жизни. Мы с Ассером вступили в брак, чтобы быть партнерами на всю жизнь. Мы отпраздновали небольшую церемонию дома в Бирмингеме с нашими семьями. Пожалуйста, отправьте нам свои молитвы. Мы рады идти вместе в дальнейшее путешествие,
– написала Малала.
Свадьба Малалы Юсафзай и Ассера Малика / Фото из твитера правозащитницы
Что известно о Малале Юсафзай и ее избраннике
- Пакистанскую правозащитницу в 2012 году ранили в голову боевики-талибы. Тогда ей было всего 15 лет, она ехала на школьном автобусе. После этого она находилась на длительном лечении дома и за границей. Одним из мест, где Малала восстанавливалась, был Бирмингем.
- В 2014 году Юсафзай получила Нобелевскую премию мира. Она разделила эту награду с Кайлашем Сатьярти, который борется за права индийских детей.
- В 2020 году Малала окончила Оксфордский университет, где получила образование в области философии, политики и экономики.
- Девушка руководит некоммерческой организацией Malala Fund, с 2017 года инвестировавшей в Афганистан 1,9 миллиона долларов.
- Также Малала подписала контракт с Apple TV+. Она будет снимать драмы и документальные фильмы о женщинах и детях.
- Избранник правозащитницы – бизнес-менеджер. Он работает в пакистанской Cricket Board.