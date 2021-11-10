Юсафзай поділилася, що урочиста церемонія відбулася в Бірмінгемі. Наречені провели цей день у колі найрідніших.
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Весілля Малали Юсафзай та Ассера Маліка
На світлинах, які наречена опублікувала в твітері, вона неймовірно щаслива. Неозброєним оком видно, що Малала та Ассер дуже кохають один одного. Для весілля Юсафзай обрала ісламську весільну сукню рожево-персикового кольору, інкрустовану камінням, та хіджаб. Малік був у класичному чорному костюмі, сорочці та з ніжно-рожевою краваткою.
Допис правозахисниці у твітері набрав понад 250 тисяч вподобань. Новоспечена дружина попросила у прихильників молитви про їхню сім'ю.
Сьогодні – важливий день у моєму житті. Ми з Ассером взяли шлюб, щоб бути партнерами на все життя. Ми відсвяткували невелику церемонію вдома в Бірмінгемі з нашими сім'ями. Будь ласка, надішліть нам свої молитви. Ми раді йти разом у подальшу подорож,
– написала Малала.
Весілля Малали Юсафзай та Ассера Маліка / Фото з твітера правозахисниці
Що відомо про Малалу Юсафзай та її обранця
- Пакистанську правозахисницю у 2012 році поранили в голову бойовики-таліби. Тоді їй було лише 15 років, вона їхала на шкільному автобусі. Після цього вона перебувала на тривалому лікуванні вдома та за кордоном. Одним з місць, де Малала відновлювалася, був Бірмінгем.
- У 2014 році Юсафзай отримала Нобелівську премію миру. Вона розділила цю нагороду з Кайлашем Сатьярті, який бореться за права індійських дітей.
- У 2020 році Малала закінчила Оксфордський університет, де здобула освіту в галузі філософії, політики та економіки.
- Дівчина керує некомерційною організацією Malala Fund, яка з 2017 року інвестувала в Афганістан 1,9 мільйона доларів.
- Також Малала підписала контракт з Apple TV+. Вона зніматиме драми та документальні фільми про жінок і дітей.
- Обранець правозахисниці – бізнес-менеджер. Він працює в пакистанській Cricket Board.