Юсафзай поділилася, що урочиста церемонія відбулася в Бірмінгемі. Наречені провели цей день у колі найрідніших.

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Весілля Малали Юсафзай та Ассера Маліка

На світлинах, які наречена опублікувала в твітері, вона неймовірно щаслива. Неозброєним оком видно, що Малала та Ассер дуже кохають один одного. Для весілля Юсафзай обрала ісламську весільну сукню рожево-персикового кольору, інкрустовану камінням, та хіджаб. Малік був у класичному чорному костюмі, сорочці та з ніжно-рожевою краваткою.

Допис правозахисниці у твітері набрав понад 250 тисяч вподобань. Новоспечена дружина попросила у прихильників молитви про їхню сім'ю.

Сьогодні – важливий день у моєму житті. Ми з Ассером взяли шлюб, щоб бути партнерами на все життя. Ми відсвяткували невелику церемонію вдома в Бірмінгемі з нашими сім'ями. Будь ласка, надішліть нам свої молитви. Ми раді йти разом у подальшу подорож,

– написала Малала.

Весілля Малали Юсафзай та Ассера Маліка / Фото з твітера правозахисниці

Що відомо про Малалу Юсафзай та її обранця