Женщина, которая раньше работала уполномоченной по правам человека в Крыму и сотрудничала с оккупационными властями, умерла в результате болезни. Об этом сообщают РосСМИ.

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Умерла мама дуэта Anna Maria

РосСМИ отметили, что женщины не стало в симферопольской больнице имени Семашко. Попрощаются с Ларисой в субботу, 7 октября. Больше деталей пока не разглашается. Кроме того, дочери Опанасюк еще никак не комментировали смерть мамы.



Лариса Опанасюк и Камшилов Олег / Фото из инстаграмма женщины

Что Лариса Опанасюк говорила о Крыме и Украине: главное

Мама певиц Анны и Марии вместе с их отцом жила и работали на оккупационные власти в Крыму. В частности, Лариса Опанасюк занимала должность вице-премьер в подконтрольном России правительстве Сергея Аксенова. К тому же она одержала награду "За возвращение Крыма", которую получила в мае 2014 года. Учитывая журналистские расследования, родители сестер накопили большое состояние во времена оккупации.

Кроме того, против них возбуждены уголовные дела за государственную измену. Мать и отец исполнительниц даже попали в "Чистилище" базы Миротворец как "приспешница оккупантов" и "изменник Родины".