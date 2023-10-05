Жінка, яка раніше працювала уповноваженою з прав людини у Криму і співпрацювала з окупаційною владою, померла внаслідок хвороби. Про це повідомляють росЗМІ.

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Померла мама дуету Anna Maria

РосЗМІ зазначили, що жінки не стало в сімферопольській лікарні імені Семашка. Попрощаються з Ларисою у суботу, 7 жовтня. Більше деталей поки не розголошують. Крім того, доньки Опанасюк ще ніяк не коментували смерть мами.



Лариса Опанасюк та Камшилов Олег / Фото з інстаграму жінки

Що Лариса Опанасюк говорила про Крим і Україну: головне

Мати співачок Ганни та Марії разом з їхнім батьком жила та працювали на окупаційну владу в Криму. Зокрема, Лариса Опанасюк обіймала посаду віцепрем'єр в підконтрольному Росії уряді Сергія Аксьонова. До того ж вона має нагороду "За повернення Криму", яку отримала в травні 2014 року. З огляду на журналістські розслідування, батьки сестер накопичили великі статки за часів окупації.

Крім того, проти них відкрито кримінальні провадження за державну зраду. Мати та батько виконавиць навіть потрапили до "Чистилища" бази Миротворець як "поплічниця окупантів" і "зрадник Батьківщини".