Лайма Вайкуле расхвалила Зеленского и вспомнила, как выступала с ним: "Гордость пробирает"

Латвийская певица Лайма Вайкуле поддерживает Украину и осуждает нападение России. В интервью Дмитрию Гордону она вспомнила, как работала с Зеленским и заявила, что гордится таким президентом.

С началом полномасштабной войны Лайма Вайкуле отказалась от концертов в России и полагает, что никогда не вернется туда с гастролями. Певица желает Украине победы и нахваливает президента Зеленского.

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Лайма Вайкуле высказалась о Зеленском

Я вот смотрю на Зеленского, и гордость такая пробирает, что это человек, с которым мы вместе на одной сцене работали… Как он ведет себя, сколько он работает, сколько это требует сил, смелости, головы на плечах. Молодец,

– высказалась Лайма Вайкуле.

По мнению певицы, никто бы не смог заменить Владимира Зеленского на посту президента Украины.

"Мне кажется, ни один человек не хотел бы быть вместо него, ни один. Поэтому его ругать сейчас, мне кажется, никто не может, потому что нет такого человека, который хотел бы вместо него стать сегодня", – считает Лайма Вайкуле.