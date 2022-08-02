Как сообщила 24 канала пресс-служба Маши Ефросининой, более 700 тысяч гривен пойдут на закупку лекарств для украинских больниц

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Эти средства были направлены на закупку лекарств для Центра первичной медико-санитарной помощи №9, Киевского областного перетинального центра и Херсонской городской клинической больницы имени Карабелеша для детей и взрослых,

– говорится в заявлении.

В фонде телеведущей благодарят всех "неравнодушных артистов, поддерживающих Украину". Сейчас "Фонд Маши" реализует два проекта – один под названием "Несокрушимая мама", работающих с женщинами и детьми, пострадавшими от войны. А второй – "От больших сердец – для маленьких", где формируют боксы (наборы со всем необходимым) в месяц жизни детей.

Минута молчания "в память жертв в Украине"

Отметим, что несколько дней назад в казах Скриптонит (настоящее имя Адиль Жалелов) начал свой концерт в Алматы минутой молчания – в память о жертвах январских протестов в Казахстане и погибших из-за вторжения россии в Украину. Это была первая поддержка артиста от 24 февраля. Тысячи присутствующих в зале поблагодарили артиста аплодисментами и восклицали "Молодец".

"Я хотел бы начать концерт с минуты молчания в память о погибших во время январских событий и в память о гибнущих в Украине людях. Спасибо", – сказал он, показано в ютубе. Впрочем, стоит отметить, что словосочетание "гибнущие в Украине люди" – размытое, ведь оно может касаться как украинцев, так и российских оккупантов.

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Скриптонит и Украина

Что касается позиции Скриптонита относительно Украины, то известно мало – его инстаграмм-профиль сейчас "ограниченный" для украинцев, а если воспользоваться приложением VPN, то можно увидеть, что в профиле есть всего 3 сообщения. И ни одно из них не касается России или Украины. Однако под последним сообщением украинцы выражают благодарность казахе за якобы поддержку.

"Женим сол! Рахмет за поддержку Украины";

"Всегда знала, что вы человек чести. Мои дети очень любят вас. Спасибо за смелость. Берегите себя!";

"Приятно, что ты понимаешь, как больно людям и выразил это вслух. Я не знаю, читаешь ли, что здесь пишут. Но спасибо от всего сердца";

"Я так ждала от вас поддержки. Спасибо";

"Люди, если вы не знали, Скриптонит пожертвовал 20.000$ на закупку лекарств для пострадавших в войне украинцев! Не надо его "засирать" здесь, мол, что он молчит";

"Адиль, спасибо, что разделили всю боль и поддержку казахстанцев украинскому народу";

"Респект за Украину. Не продал душу, честный с собой! Не как Баста...";

"Спасибо, что разделяешь боль казахстанцев за Украину".

За его инстаграмм-страницой продолжают следить немало украинских звезд: Джамала, Таяна, Бадоев, Велбой, Ирина Монатик, Таня Муиньо, Дорофеева.



Инстаграмм-страница Скриптонита / Скриншот

С 24 февраля он также временно приостановил свои выступления, но о войне продолжал молчать. 1 мая он вернулся и выступил на благотворительном фестивале Blago Fest в поддержку Украины. Ранее Скриптонит позиционировал свое творчество как "казахстанский рэп" и не любил, когда его называли "русским исполнителем", исполняющим "русский рэп". Впрочем, все его творчество – русскоязычное, а не казахское. Это можно увидеть в списке песен на Spotify.