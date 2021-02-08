Украинская певица крымскотатарского происхождения Джамала позировала в стильной фотосессии. Она предстала перед камерой в эффектном наряде от украинских брендов, продемонстрировав соблазнительную фигуру.

Джамала продолжает ошеломлять поклонников сменой стиля. Она обожает экспериментировать с одеждой, позировать в стильных съемках и публиковать их результат в социальных сетях.

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На днях Джамала позировала на камеру в стильном наряде. Она показала красивую одежду от украинских брендов и подчеркнула, что стоит выбирать вещи отечественных производителей, потому что они лучшие.

Стильный look Джамалы

Исполнительница изображена на фото в широких белых брюках и коричневой куртке-рубашке от бренда Bobkova. Куртку Джамала полностью не застегивала, под ней был топ. Такой look знаменитость соединила со светло-коричневой обувью на завязку.

Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала макияж с коричневой помадой на губах. Образ Джамалы дополняли лаконичные украшения: цепочка на шее, браслет и небольшие серьги-кольца.

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