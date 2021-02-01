Певица Джамала вместе с младшим сыном Селим-Гираем отдыхала в Египте. Звезда уже вернулась домой, однако продолжает показывать, каким был ее отдых. На курорте она успела насладиться морской прогулкой на яхте.

Источник: инстаграм Джамалы

Для отдыха звезда выбрала стильный повседневный образ, который выгодно подчеркнул фигуру.

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Стильный образ Джамалы

Для выхода в Красное море артистка выбрала комфортный и трендовый образ. Укороченные джинсы с высокой посадкой она сочетала с белым топом в синюю полоску, который завязала на талии. Светлый верх с V-образным вырезом обольстительно обнажил плечи и подчеркнул загар, которым Джамала может похвастаться за неделю отдыха в Египте.

На белоснежной яхте певица отдыхала босиком. Она довершила образ лаконичными цепочками и браслетами, а волосы и челку уложила ровно. На курорте Джамала редко красилась, поэтому для морской прогулки также не стала наносить макияж. Она сфотографировалась на фоне скалистого побережья и поразила сеть живописными кадрами.



Джамала на яхте в Египте / Фото Instagram / @jamalajaaa



Джамала на яхте в Египте / Фото Instagram / @jamalajaaa