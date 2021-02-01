В полосатом топе: Джамала показала стильный образ на яхте в Египте – фото
Певица Джамала вместе с младшим сыном Селим-Гираем отдыхала в Египте. Звезда уже вернулась домой, однако продолжает показывать, каким был ее отдых. На курорте она успела насладиться морской прогулкой на яхте.
Источник: инстаграм Джамалы
Для отдыха звезда выбрала стильный повседневный образ, который выгодно подчеркнул фигуру.
Читайте также В молочном костюме: Джамала похвасталась стильным образом – фото
Стильный образ Джамалы
Для выхода в Красное море артистка выбрала комфортный и трендовый образ. Укороченные джинсы с высокой посадкой она сочетала с белым топом в синюю полоску, который завязала на талии. Светлый верх с V-образным вырезом обольстительно обнажил плечи и подчеркнул загар, которым Джамала может похвастаться за неделю отдыха в Египте.
На белоснежной яхте певица отдыхала босиком. Она довершила образ лаконичными цепочками и браслетами, а волосы и челку уложила ровно. На курорте Джамала редко красилась, поэтому для морской прогулки также не стала наносить макияж. Она сфотографировалась на фоне скалистого побережья и поразила сеть живописными кадрами.
Джамала на яхте в Египте / Фото Instagram / @jamalajaaa
Джамала на яхте в Египте / Фото Instagram / @jamalajaaa
Поделиться новостью