У куртці та штанах: Джамала підкорила стильним образом від українських брендів– ефектні фото
Українська співачка кримськотатарського походження Джамала позувала у стильній фотосесії. Вона постала перед камерою в ефектному вбранні від українських брендів, продемонструвавши звабливу фігуру.
Джерело:інстаграм Джамали
Джамала продовжує приголомшувати шанувальників зміною стилю. Вона обожнює експериментувати з одягом, позувати у стильних зйомках і публікувати їхній результат у соціальних мережах.
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Днями Джамала позувала на камеру у стильному вбранні. Вона показала красивий одяг від українських брендів і наголосила, що варто обирати речі вітчизняних виробників, бо вони найкращі.
Стильний look Джамали
Виконавиця зображена на фото у широких білих штанах і коричневій куртці-сорочці від бренду Bobkova. Куртку Джамала повністю не застібала, під нею був топ. Такий look знаменитість поєднала зі світло-коричневим взуттям на зав'язку.
Волосся вона вклала у легкі локони, а на обличчі зробила макіяж з коричневою помадою на губах. Образ Джамали доповнювали лаконічні сережки: ланцюжок на шиї, браслет і невеликі сережки-кільця.
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