Кубок и шоколадки за победу, – Илона Гвоздева поиздевалась над "Танцами со звездами"

Отказавшись от участия как танцовщица Илона Гвоздева стала ярым критиком "Танцев со звездами". Она поиздевалась над призами, которые получают победители в Украине, и сравнила их с теми, которые вручают в Грузии.

В этом году Илона Гвоздева, как и мечтала, попробовала себя в роли хореографа-постановщика на "Танцах со звездами". Правда, не в Украине, а в Грузии. Ради проекта она полетела в Тбилиси и больше месяца не видела своих детей.

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"Сейчас нахожусь в фазе своего танцевального роста и развития. Круто, что есть возможность постоянного обмена опытом и мотивация быть лучше, быстрее, сильнее и интереснее", – писала Илона Гвоздева.

После грандиозного финала она сравнила украинскую версию "Танцев со звездами" с грузинской. Так, хореограф поиронизировала над подарками, которые достаются победителям в обеих странах. В Грузии спонсоры вручают всем участникам деньги, сертификаты, путевки в Европу, а в Украине – кубок и шоколадки, да и те лишь победителям.

Обидно за наших танцовщиков в Украине. За 1 место – квартира, за 2 место – машина, за 3 место – деньги. В то время как у нас за победу нам вручили кубок и годовой запас шоколадок,

– посмеялась Илона Гвоздева.

, нынешних победителей "Танцев со звездами" Артура Логая и Анну Карелину тоже наградили кубком и годовым запасом шоколада. Ольге Харлан и Дмитрию Дикусару, Косте Войтенко и Роксоляне Маланчук достались только аплодисменты.

Интересно, что продюсеры "Танцев со звездами" в Грузии не скупятся и на приглашенных гостей. Уже дважды к ним прилетала украинская певица Тина Кароль: