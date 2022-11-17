Анастасия Приходько допустила, кто победит на Нацотборе и поедет на Евровидение

Певица Анастасия Приходько высказалась по поводу финалистов Национального отбора на Евровидение. Она допустила, кто может поехать на нынешний конкурс от Украины.

17 ноября стало известно, кто будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2023. На этот список уже отреагировала Анастасия Приходько.

К слову Звезды "Голоса" и группа, с которой пел Kalush: что известно о финалистах Нацотбора Евровидения

Приходько о финалистах Нацотбора Евровидения

Исполнительница поделилась, что мало кого узнает среди музыкантов-финалистов Национального отбора. Она добавила, что в этом году не хочет следить за музыкальным конкурсом.

Что-то я никого не знаю. Ну хорошо! В этом году меня мало интересует Евровидение, вот честно – не до этого! Поэтому, не слушая финалистов, поверю в свою интуицию,

– поделилась Анастасия Приходько.

Артистка считает, что в Национальном отборе победит группа TVORCHI. "Поедет… ну да будет группа TVORCHI. Все! Больше никаких комментариев на этот счет, пойду следить за новостями с фронта", – отметила певица.

Что нужно знать об нынешнем Нацотборе

За право представить Украину на Евровидении-2023 будут бороться: 2TONE, Angelina, DEMCHUK, FIINKA, Jerry Heil, KRUT, Moisei, OY Sound System, Tember Blanche, TVORCHI.

Финал Национального отбора Евровидения-2023 пройдет уже через месяц – 17 декабря в Киеве. Он состоится в укрытии, чтобы соблюсти нормы безопасности.

Украинцы по-разному реагируют на имена финалистов, а сами музыканты сдержанно, но искренне благодарят Общественное за отбор.