Анастасия Приходько допустила, кто победит на Нацотборе и поедет на Евровидение

17 ноября 2022 , 19:15
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Анастасия Приходько

Певица Анастасия Приходько высказалась по поводу финалистов Национального отбора на Евровидение. Она допустила, кто может поехать на нынешний конкурс от Украины.

17 ноября стало известно, кто будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2023. На этот список уже отреагировала Анастасия Приходько.

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Приходько о финалистах Нацотбора Евровидения

Исполнительница поделилась, что мало кого узнает среди музыкантов-финалистов Национального отбора. Она добавила, что в этом году не хочет следить за музыкальным конкурсом.

Что-то я никого не знаю. Ну хорошо! В этом году меня мало интересует Евровидение, вот честно – не до этого! Поэтому, не слушая финалистов, поверю в свою интуицию,
– поделилась Анастасия Приходько.

Артистка считает, что в Национальном отборе победит группа TVORCHI. "Поедет… ну да будет группа TVORCHI. Все! Больше никаких комментариев на этот счет, пойду следить за новостями с фронта", – отметила певица.

Интересно, что прогноз Анастасии Приходько по Kalush Orchestra на Евровидении-2022 не осуществился. Звезда предсказывала коллективу второе место, считая, что европейцы не будут рисковать отдавать им победу.

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Автор: Марія Касій