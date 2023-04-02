Тимур Мирошниченко предположил, кто может стать победителем Евровидения: "Нет уверенности"

Шоумен и ведущий Тимур Мирошниченко рассказал, что думает о вероятном победителе нынешнего Евровидения. Он не исключает возможности Украины во второй раз стать лидерами.

Комментатор Евровидения и ведущий Национальных отборов Тимур Мирошниченко поделился мнениями о конкурсе. Он рассказал 24 Каналу, кто может победить

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Кто победит на Евровидении – прогноз Тимура Мирошниченко

Украина будет выступать сразу в финале, так что в этом году ее шансы 1:26. Тимур признался, что тщательно следит за прогнозами букмекеров. Он заметил, что сначала представители Украины были на первом месте, но после отборов в других странах эти шансы уменьшились.

Когда стало известно, что Loreen возвращается, букмекерские конторы просто рухнули. Сейчас 40% ставят на то, что победит. Будет ли это так? Реально никто не может ответить, потому что на победу в Евровидении влияет множество факторов,

– считает Тимур.

Мирошниченко отметил, что даже настроения населения могут сыграть неожиданный поворот. Поэтому он не уверен, что Loreen заберет кубок победителя снова. "Очень часто так бывает: все прочат победу артисту А, а те, кто в этот день смотрит на европейском континенте, голосуют за артиста X, который был в конце списка. Поэтому я бы не был уверен, что выиграет Loreen. Tattoo – ее конкурсная песня мне очень нравится, но она значительно слабее, чем победившая в 2012 году Euphoria. У меня нет уверенности, что Loreen выиграет Евровидение".

Выиграет ли Украина Евровидение? Всё может быть. Возможно, это не очень корректно и уместно, но мы ведь не знаем, какие события будут разворачиваться в начале мая. Предположим, что наши силы обороны сделают что-то столь невероятное, что весь континент, весь мир будет в восторге, стоя аплодировать. Тогда можно даже мне с вами выйти на сцену и мы выиграем Евровидение,

– с юмором поделился Тимур.

С какой песней едет Loreen

39-летняя певица Loreen представляла Швецию на Евровидении в 2012 году. Тогда она выступала с песней Euphoria и одержала победу.

В этом году артистка во второй раз выступит от Швеции на песенном конкурсе. Теперь она уедет с песней Tattoo. По состоянию на 2 апреля букмекеры предполагают лидерство Швеции на 46%.

Loreen – Tattoo: смотрите видео онлайн