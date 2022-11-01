Блогерша и ведущая: кто победил на "Танцах со звездами" в Польше, где участвовала Джамала

На днях состоялся финал польских "Танцев со звездами". Победительницей проекта стала блоггер и телеведущая Илона Кравчинская.

На днях состоялся грандиозный финал 13-го сезона проекта Taniec z Gwiazdami в Польше. Зрители и судьи избрали победителя.

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Кто победил на польских "Танцах со звездами"

Больше всего баллов и голосов от публики получила пара под номером 1 – это инстаграм-блогерша и телеведущая польского канала Илона Кравчинская и ее партнер. Она получила кубок польских "Танцев со звездами".



Пара победителей / Фото с инстаграма шоу

Второе место заняла первая однополая пара – Яцек и Майкл.

В финале выступили не только боровшиеся за победу участники, но и другие гости. Среди них была и певица Джамала, которая на прошлой неделе признавалась, что вернется в польские "Танцы". Она вышла на сцену как особенная гостья.

Путь Джамалы на Taniec z Gwiazdami