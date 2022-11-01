Блогерша и ведущая: кто победил на "Танцах со звездами" в Польше, где участвовала Джамала
Источник:Taniec z Gwiazdami
На днях состоялся финал польских "Танцев со звездами". Победительницей проекта стала блоггер и телеведущая Илона Кравчинская.
На днях состоялся грандиозный финал 13-го сезона проекта Taniec z Gwiazdami в Польше. Зрители и судьи избрали победителя.
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Кто победил на польских "Танцах со звездами"
Больше всего баллов и голосов от публики получила пара под номером 1 – это инстаграм-блогерша и телеведущая польского канала Илона Кравчинская и ее партнер. Она получила кубок польских "Танцев со звездами".
Пара победителей / Фото с инстаграма шоу
Второе место заняла первая однополая пара – Яцек и Майкл.
В финале выступили не только боровшиеся за победу участники, но и другие гости. Среди них была и певица Джамала, которая на прошлой неделе признавалась, что вернется в польские "Танцы". Она вышла на сцену как особенная гостья.
Путь Джамалы на Taniec z Gwiazdami
- В конце июля Джамала впервые призналась, что стала первой иностранной участницей польского танцевального проекта. Она объяснила, что пошла на такой шаг, потому что благотворительных концертов стало недостаточно.
- Партнером артистки стал Яцек Йешке – польский танцовщик. К слову, после вылета из шоу он впервые стал отцом – у хореографа родилась дочь.
- В течение проекта Джамала получала высокие баллы от польского жюри. За страстное танго звезда даже получила 40 баллов из 40 возможных
- В 6 выпуске исполнительница, к сожалению, покинула проект. За два танца звезда получила всего 30 баллов из 40, а голосов от зрителей было слишком мало.