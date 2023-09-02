Ксению Мишину раскритиковали за смелый образ на школьную линейку сына: реакция актрисы

Ксения Мишина отвела сына в школу. Но подписчики звезды подвергли критике ее образ на 1 сентября. Актриса не расстроилась и ответила хейтерам.

Ксения Мишина, как и многие других звездные родители, посетила школьный праздник. Ее сын учится в частной творческой международной школе в Киеве.

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Мишину раскритиковали за образ

На линейку Ксения Мишина выбрала довольно смелый наряд, который вызвал споры. Актриса одела широкие брюки и черный короткий топ, благодаря чему обнажила пресс.



Ксения Мишина отвела сына в школу / Фото с ее инстаграммы

В комментариях под фото подписчики активно обсуждают внешний вид Мишиной.

Так, одна подписница спросила, действительно ли она "с голым животом пошла на 1 сентября в школу". Ксения на это ответила, что разрывает шаблоны.



Ксения Мишина ответила на критику / Скриншот из комментариев

Другая пользователь отметила, что в школах есть дресс-код.

"Вы как будто забыли переодеться после спортзала или что-то типа того. А что было бы учителя так ходили в школу?", – написала она.

Мишина ответила ей, что в таком случае она бы поаплодировала учителям.



Ксения Мишина ответила на критику / Скриншот из комментариев

Другие хейтеры тоже написали возмутительные комментарии:

"Ну и образ мамочки к ребенку в школу".

"Одевать можно все, что нравится, но этот образ неуместен к событию".

"Очень хорошая фигура, пресс, но в школу такое – это просто неуважение. Наплевали на всех".

"Мишина везде хочет показать свой обнаженный живот, аж смешно".

В то же время многие поклонники вступились за актрису. Они отметили, что она – взрослая женщина, поэтому может одеть что угодно. Фаны написали Ксении приятные слова поддержки:

"Ее фигура позволяет одевать то, что она считает нужным".

"Мишина не голая, выглядит эстетично, не пошло. Думаю, что такой аутфит подходит и для 1 сентября!"

"Очень хороша с сыном! Не слушайте этих "динозавров".

"Я обожаю ваш вкус. Вы с сыном прекрасны".

"Очень крутая стильная мамочка… Что за совковые стандарты появились у людей? Хотят, чтобы паранджу в школу одевали".

"Красивая! Если есть, что показать, то почему бы и нет!"

Ксению Мишину критикуют не впервые