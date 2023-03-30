"Стыдно за вас": Ксения Мишина разозлила сеть фото с отдыха в Египте

После потрясающего похудения Ксения Мишина полетела в отпуск в Египет. С сыном Платоном она отдыхает в Шарм-эш-Шейхе и засыпает сеть кадрами из пляжа и бассейна. Украинцев эта лакшера-картинка не на шутку разозлила.

Последние несколько недель актриса Ксения Мишина регулярно попадает под критику – то за похудение на 9 килограммов, то за отдых во время войны. Ее захейтили уже после первых пляжных фото в очках Prada, а последующие кадры вообще разъярили инстаграм-сообщество.

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Ксению Мишину раскритиковали за лакшери-отдых в Египте

Актриса опередила критиков и ответила им еще в подписи под релакс-видео из бассейна на фоне пальм.

Неважно, что они говорят,

– дерзко подписала Ксения Мишина.

Однако это заявление актрисы ничуть не угомонило желание юзеров снова упрекнуть ее в комментариях. В сети Ксению Мишину назвали бессовестной, потому что своими фото и видео с отдыха в Египте она злит украинцев, которые или ждут родных с фронта, или не могут позволить себе такую роскошь во время войны. По мнению многих, звезда наслаждается жизнью, своим телом и делает вид, что российское вторжение ее не касается:

"Зачем злить людей. Одни на крутых курортах отдыхают, а другие в таких окопах защищают. Лучше бы выставили видео, где вы ВСУ пикап подарили или задонатили . Стыдно за таких как вы";

. Стыдно за таких как вы"; "Стыдно за украинцев, которые уехали и совсем забыли, что дома война . Я на русских злюсь, что они делают вид, что это их не касается, а у нас своих таких хватает";

. Я на русских злюсь, что они делают вид, что это их не касается, а у нас своих таких хватает"; "А чем наслаждаться, Ксения? Войной? Тем что многие украинские люди не могут себе это позволить, потому что война и разруха в стране? Люди лишаются домов, родных, работы, всего, что им было дорого. А вы так "борзо" отвечаете своим подписчикам: "Смотрите лохи, и завидуйте" ;

Люди лишаются домов, родных, работы, всего, что им было дорого. А вы так "борзо" отвечаете своим подписчикам: ; "Раньше очень восхищалась этой актрисой. Сейчас же действительно выставляют свои тела на показ, по курортам ездят, будто действительно война закончилась! А так плакали сначала ";

"; "А что там война? Только бы фигура и себя радовать";

"Посмотрела видео. И тоже хочу сказать, а что война окончилась? Совести нет, вот и все" ;

; "А можно еще штук двадцать таких видео и фото, потому что мы вас плохо разглядели со всех сторон? Хотя это очень хорошо открыло вашу сущность".

Правда, нашлись и те, кто не против элитного отдыха Мишиной в Египте, но посоветовали ей хотя бы не хвастаться этим на 870-тысячную аудиторию.

"Есть возможность – отдыхай, но не устраивай из этого Бог знает что! Мало помогать защитникам, нужно хоть немного уважения к матерям, которые месяцами не могут найти тело сына, чтобы похоронить достойно. А эти сыновья нас защищают. У вас тоже растет сын! Могли бы и понять, хотя у вас деньги есть...".

Кстати, недавно Ксению Мишину критиковали за гламурную фотосессию во Франции. Тогда актрисе напоминали, что не стоит кичиться красивой жизнью во время войны и даже отправляли на море в деоккупированный Херсон.