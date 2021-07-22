Известная украинская актриса Ксения Мишина несколько дней назад рассталась с Александром Эллертом. После этого она приехала в оккупированный Крым, где выросла. Там героиня "Холостячки" отдыхает с подругами и сыном Платоном, а также не устает восхищать новыми образами.

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Образ Ксении Мишиной

Артистка уверенно позировала перед камерой на террасе с видом на море. Она появилась в ярком оранжевом костюме, который подчеркивал безупречную фигуру звезды и засветил ее подтянутый живот.



Ксения Мишина / Фото с инстаграма звезды

Наряд Ксении Мишиной состоял из укороченного жакета с объемными рукавами и обтягивающей юбки, которые сочетались тонкой лентой. Стильный и обольстительный аутфит дополняли круглые солнцезащитные очки и оригинальные белые серьги-подвески.



Ксения Мишина / Фото с инстаграма звезды

Знаменитость выровняла роскошные волосы, причесала их назад и сделала укладку с мокрым эффектом. Лицо она подчеркнула нежным макияжем, накрасив на глазах тонкие стрелки. На губах красовалась нюдовая помада.

"Все что Бог дал женщине не всегда очевидно даже ей. Ее сила скрывается за ее слабостью. Иногда доверие раскрывается болью, а любовь порой рождается из холода в сердце. Но красота… – самое простое, но и самое великое свойство женщины. Причём красота так многогранна и есть абсолютно в каждой. Главное захотеть ее увидеть и подсвечивать своим вниманием, своей заботой и наслаждением", – написала Ксения под фото.



Ксения Мишина / Фото с инстаграма звезды

Поклонники восхищаются роскошной фигурой Ксении. Они засыпали звезду комплиментами в комментариях: