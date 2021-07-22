Відома українська акторка Ксенія Мішина кілька днів тому розсталася з Олександром Еллертом. Після цього вона приїхала до окупованого Криму, де виросла. Там героїня "Холостячки" відпочиває з подругами та сином Платоном, а також не втомлюється захоплювати новими образами.

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Образ Ксенії Мішиної

Артистка впевнено позувала перед камерою на терасі з виглядом на море. Вона постала у яскравому помаранчевому костюмі, що підкреслював бездоганну фігуру зірки та засвітив її підтягнутий живіт.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

Вбрання Ксенії Мішиної складалося з вкороченого жакета з об'ємними рукавами та обтислою спідницею, які поєднувалися тонкою стрічкою. Стильний та звабливий аутфіт доповнювали круглі сонцезахисні окуляри та оригінальні білі сережки-підвіски.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

Знаменитість вирівняла розкішне волосся, зачесала його назад і зробила укладку з мокрим ефектом. Обличчя вона підкреслила ніжним макіяжем, нафарбувавши на очах тонкі стрілки. На губах красувалась нюдова помада.

"Все, що Бог дав жінці, не завжди очевидно навіть їй. Її сила ховається за слабкістю. Іноді довіра розкривається болем, а любов часом народжується з холоду в серці. Але краса... – найпростіша, але і найвеличніша властивість жінки. Причому краса така багатогранна, і є абсолютно в кожній. Головне захотіти її побачити й підсвічувати своєю увагою, своєю турботою і насолодою", – написала Ксенія під фото.



Ксенія Мішина / Фото з інстаграму зірки

Шанувальники захоплюються розкішною фігурою Ксенії. Вони засипали зірку компліментами у коментарях: