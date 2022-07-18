Сказали, что ключи отдадут, – Ксения Мишина о новой квартире, которая строилась до войны

Незадолго до войны Ксения Мишина купила большую квартиру на Левом берегу. Тогда ее ЖК был на стадии строительства. Застройщики уверяют, что отдадут ключи уже в августе, но актриса в это не верит.

Менее двух недель назад Ксения Мишина вернулась в Киев из Бельгии, где жила и снималась последние два месяца. Она заехала в квартиру, которую арендовала до войны, ведь ее собственное жилье до сих пор строится. Звезда даже не знает, на какой оно стадии.

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Что с новой квартирой Ксении Мишиной в Киеве

Недавно, когда я была в Бельгии, мне писали, что все нормально, продолжают строительство. Мне кажется, что это ложь. Я пока не заезжала, не интересовалась этой информацией. Сказали, что в конце лета они должны отдать ключи, но посмотрим,

– призналась актриса.

Мишина о возвращении в Украину

в январе Мишина призналась, что приобрела квартиру в Киеве , хотя могла себе позволить дом за городом. Она выбрала 4-комнатное жилье в ЖК на Левом берегу и даже успела разработать дизайн, спроектировать главное место – медитативный уголок.

В Киеве Ксения Мишина не была с 24 февраля, поэтому только на днях своими глазами увидела первые остатки войны – разгромленные дома, заправки. На все это она смотрела со слезами, ей было грустно, страшно, но в итоге звезда счастлива, что наконец-то дома.

"Заехав в Киев, я поняла, насколько я люблю этот город. Какой он красивый, огромный. Когда я зашла в свою квартиру, села на свой диван и поняла, как я люблю свою квартиру, насколько сильно я скучала. Платон был такой радостный, что-то делал, мы немного убирали. Я поняла, насколько я хочу вот здесь быть и как сильно хочу, чтобы все закончилось, и все было так, как было раньше и лучше", – поделилась актриса.

Я очень люблю свой дом, очень люблю свою страну. Я каждый день наслаждаюсь,

– добавила она.

Более того, без дела в Киеве Мишина не сидит. За считанные дни она успела встретиться с коллегами на кинофестивале короткометражек, пообедать с режиссерами и сходить на спектакль "Калигула".