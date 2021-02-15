Героиня романтического реалити-шоу "Холостячка" Ксения Мишина и ее возлюбленный Александр Эллерт отдыхали в Доминикане. Там пара сделала несколько пикантных кадров в океане, где Ксения показала обнаженную грудь.

У Ксении и Александра накануне Дня влюбленных был отпуск в Доминикане. Там пара нежилась на солнышке и купалась в бирюзовой водичке. Влюбленные не потеряли возможности сделать жаркие фотосессии на побережье.

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Эротические фото Ксении Мишиной и Александра Эллерта

В инстаграм-сторис Мишина опубликовала откровенную фотографию, где позирует вместе с любимым в океане. Актриса надела черные трусики от купальника, которые обнажили ее аппетитные ягодицы. А вот бюстгальтер девушка не надевала. Она полностью обнажила грудь, а интимные зоны прикрыла бумажным сердцем.

Длинные роскошные волосы Ксения собрала в высокий хвост. На лицо она не наносила косметику. Мишина обнародовала момент страстного поцелуя со своим избранником.



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Скриншот с инстаграм-сторис Ксении Мишиной

Александр Эллерт в своем инстаграме также опубликовал подобную фотографию. Он крепко обнимал обнаженную любимую, а она искренне улыбалась и наслаждалась моментом.



Ксения Мишина и Александр Эллерт / Скриншот с инстаграм-сторис Ксении Мишиной