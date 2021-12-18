Ксения Мишина рассказала, как выросли ее гонорары после "Холостячки"

Два года назад о Ксении Мишиной заговорила вся страна. Она снялась в "Крепостной" и победила в "Танцах со звездами", но наибольшую известность ей принесла "Холостячка".

Звезда не скрывает, что после романтического реалити стала не только узнаваемой и медийной, но и начала зарабатывать значительно больше. Благодаря проекту "Холостячка" гонорары Ксении Мишиной как актрисы выросли на 50 процентов! Так, за один съемочный день она может заработать до 1 200 долларов – почти 33 тысячи гривен.

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Ты можешь зарабатывать от 500 долларов в день до 1 000 – 1 200 долларов за съемочный день,

– призналась актриса.

Самый большой гонорар она получила за украинский сериал "Клятва врача". Звезда не рассекретила сумму, однако призналась, что на эти деньги можно купить машину или какую ни какую квартиру в Киеве.

Ксения Мишина на съемках сериала "Клятва врача" / Фото из инстаграма актрисы

Однако не стоит воспринимать все лишь в розовых тонах. Съемочная смена Мишиной может длиться более суток. Так, самая длинная была на шоу "Холостячка" – около 38 часов. После изнурительных съемок актриса расслабляется на полную, поэтому для комфортной жизни хочет иметь 10 тысяч долларов в месяц – почти 275 тысяч гривен.

, у Ксении Мишиной довольно неприхотливый райдер . Единственное, что прописано в нем, – отсутствие мясных продуктов, ведь она вегетарианка.

Стоит отметить, что лучшим партнером среди актеров Ксения Мишина считает победителя "Танцев со звездами" Артура Логайя. На днях он делился, что самый большой гонорар в его карьере составлял 13 тысяч гривен – до 500 долларов. Тогда как для его коллеги это минимальная сумма.