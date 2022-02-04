Ксения Мишина рассекретила свое неожиданное хобби, с которым мечтает выйти на большую сцену

Четыре года назад о Ксении Мишиной заговорила вся страна. Она быстро стала супер успешной актрисой. Однако, как выяснилось, звезда приберегла еще один свой талант – вокальный.

У 32-летней Ксении Мишиной десятки успешных ролей в сериалах и большом кино, но актерская карьера не единственная ее мечта. Оказывается, она хорошо поет и имеет все шансы покорить шоу-бизнес в новом амплуа.

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Ксения Мишина мечтает спеть на большой сцене

Как только у Ксении Мишиной появится больше свободного времени на занятия вокалом, она обещает выйти на большую сцену. Однако звезда не хочет перепевать уже известные хиты, а обещает записать свой.

Я всегда мечтала записать песню и выступить на сцене. Даже начала заниматься вокалом, но мне катастрофически не хватает времени развивать это мое хобби,

– призналась актриса.

Да, певческая карьера остается для Мишиной мечтой, но она надеется, что "вскоре это изменится".