Люди кричат с крыш затопленных домов, – Мишина жестко прошлась по ООН и Красному Кресту

Украинские звезды пытаются докричаться в мир из-за подрыва Каховской ГЭС. До сих пор международные организации не отреагировали на затопление Херсонщины. Актриса Ксения Мишина высказалась на эту тему и жестко прошлась по ООН и Красному Кресту.

Международные организации ничего не делают, хотя власти уверяют, что последствия этого экоцида будут катастрофическими. Уже есть данные о первых погибших, тела плавают прямо на воде.

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Мишина раскритиковала ООН и Красный Крест

Актриса говорит, что вся трагедия, которая продолжается в Украине второй год, становится еще большей трагедией из-за бездействие международных организаций. По ее словам, они оказались далеки от идеалов о защите, безопасности и справедливости.

Выходит, что в этом мире можно отбирать чужие земли, приходить войной на соседние государства, убивать людей, стирать с лица земли города, топить, выжигать, бомбить на глазах у всего мира и ничего за это не получать?

– высказалась Мишина.

Она прокомментировала, что в ООН якобы нет достоверных данных. "То есть организация, на которую ориентируется весь мир, ежегодно выделяются миллиарды с целью, что в критический момент она сможет эффективно разрешить кризис, – оказывается несостоятельной?" – спросила звезда.

В то же время Красный крест, по ее мнению, не понимает как помогать кричащим с крыш людям затопленных домов.

Мишина объясняет, что параллельные реальности есть.

Пока украинцы друг для друга выполняют настоящие функции этих организаций, на другой стороне реальности отмечают дни русского языка, переключаются на обсуждение смог в Нью-Йорке и успокаивают себя неоднозначностью происходящего.

– заявила она.

К слову, Маша Ефросинина назвала эту катастрофу почти вторым Чернобылем. Звезда обвинила мир в бездействии. В частности, ее возмутило "молчание" Греты Тунберг и Илона Маска.

Телеведущая Екатерина Осадчая также шокирована "озабоченностью" мира. Она обратилась к Красному Кресту, чтобы они эвакуировали местных из затопленной оккупированной Херсонщины, потому что россияне не помогают людям.