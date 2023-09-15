Мир этот дикий, – Ксения Мишина процитировала песню украинской группы, которая умалчивает войну
Источник:Ксения Мишина
На днях известная украинская актриса Ксения Мишина поделилась с подписчиками новыми фото. На новых кадрах знаменитость элегантно позировала с макияжем с акцентом на глазах. В то же время наиболее интересной оказалась подпись к публикации актрисы.
Там она оставила строчку из песни украинской рок-группы Machete, которая умалчивает российскую агрессию. Коллектив даже объявил о концерты в России и объяснил свою идею выступить в стране-террористке желанием "нести любовь".
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Ксения Мишина процитировала рок-группу Machete
Она под своей новой публикацией написала текст из песни "Ныряй без остатка", который перевела на украинский язык.
И смотрю на мир этот дикий, как на шоу,
– отметила актриса.
Оригинал такой: "Как же мне хорошо, что я тебя нашел, и смотрю на этот мир на дикий, как на шоу".
Кто такой Machete?
- Это украинская рок-группа. Ее основателем является исполнитель Ярослав Малый, родом из Кривого Рога.
- Старт творчества артиста прошел в Москве, но уже в феврале 2015 года вместе с семьей он переехал из России в Украину. В этот период певец также презентовал альбом "Война и мир", где упоминается о военных действиях на Донбассе 2014 года.
- Несмотря на украинское происхождение основателя, песни группы исполняются на русском языке. В частности, наибольшую популярность Machete одержала благодаря треку "Нежность". На сегодняшний день клип на песню просмотрели более 70 миллионов раз.
- Ранее Ярослав Малый поддерживал Украину, но через пять лет возобновил гастрольную деятельность в России. В 2020 году в интервью УП он назвал развязанную Россией войну на востоке Украины "войной бизнес-элит, а не между людьми".
- После начала широкомасштабного вторжения России певец молчит о кровопролитной войне в Украине, а в марте 2023 года в Москве состоялась презентация нового альбома Machete.