Известная украинская певица Ирина Федишин отдыхает в Доминикане. Вместе с ней в отпуск полетели сыновья и муж. Семья посетила парк, где проживает много обезьянок. Животные прыгали на артистку и ее родных, что изрядно развеселило их.

Ирина Федишин в Доминикане не только нежится на солнышке и плавает в океане, но и выбирает активный отдых. Исполнительница обнародовала забавный ролик с экскурсии в парке.

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Ирина Федишин с обезьянками в парке

На такой интересной экскурсии артистка показала стильный наряд. Она приехала в парк в коротких джинсовых шортах и ​​черном топе, которые хорошо подчеркнули ее стройную фигуру. Волосы Ирина уложила ровно и надела большую соломенную шляпу. Летний образ Федишин дополняло массивное ожерелье, а на лице была защитная маска.

В заметке Ирина поделилась, что семья пришла в парк специально для того, чтобы поиграть с обезьянками, чтобы они попрыгали.

Мы посетили этот парк, чтобы обезьянки прыгали на нас. Для большего эффекта всем поситителям дают тарелку с фруктами. Обезьянки всегда голодные и тогда прыгают на туристов. О животных заботятся работники парка, которые чистят лапки обезьянкам и ухаживают за ними. Именно поэтому они безопасны и дарят много положительных эмоций,

– написала в публикации Федишин.

Также Ирина добавила, что экскурсия для взрослых стоит 79 долларов, а для детей – 50.