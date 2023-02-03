Ксения Мишина показала себя беременной, когда набрала 31 килограмм: как она выглядела – фото

3 февраля 2023, 13:52
Читати новину українською

Источник:

Ксения Мишина

Сына Платона актриса Ксения Мишина родила в 22 года. Тогда она была в самом большом весе – набрала 31 килограмм и не могла смотреть в зеркало. Теперь звезда показала архивное фото и рассказала, как похудела.

Из-за киносъемок Ксения Мишина переехала в Хорватию. Там она взялась за свое тело – регулярно ходит в бассейн и спортзал, ведь с начала полномасштабной войны набрала 7 килограммов. Актриса давно вернулась в идеальную форму, но решила рассказать, как худела впервые в жизни – после родов.

Читайте также "Наша красивее": в сети сравнивают "Мисс Вселенная 2022" и Ксению Мишину

Как Ксения Мишина выглядела беременной

Звезда попыталась на своем примере доказать, что похудеть в декрете с маленьким ребёнком возможно. На последнем месяце беременности она весила на 31 кг больше, чем до. После родов вес не таял, поэтому отражение в зеркале его раздражало.

Смотрите, как я хороша. Здесь не очень видны мои 31 килограмм. Но после родов я настолько ненавидел свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото с того периода. Но если бы мне сейчас мой мозг в мои 20, я бы иначе все воспринимала,
– призналась Ксения Мишина.

Ксения Мишина беременная / Фото с инстаграм-сторис актрисы

Тогда, чтобы похудеть, Ксения Мишина отказалась от вредной еды, бегала по утрам и много ходила пешком, Платон даже привык засыпать в коляске.

"Каждый день я садила этого царя в коляску и долгими часами гуляла с ним не останавливаясь. Ели мы где придется – в парках, на камнях, на скамейках. Засыпал он только когда коляска двигалась. А уже после того, как я перестала кормить, я начала бегать в 6 утра. Ну и, конечно, диета. Перестала полностью есть все мучное, сладкое", – вспомнила актриса.

Так, за год Ксения Мишина вернулась в свой привычный вес – 49-50 килограммов. На архивном фото с сыном она показалась уже стройной.

Сын Ксении Мишиной Платон / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Ксения Мишина с сыном Платоном / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Напомним, ранее блогерша Даша Квиткова рассказывала, что после родов похудела на 30 килограммов. Когда родился сын Лев, она была 83 килограмма, поэтому худела целенаправленно. Сейчас девушка весит рекордно мало – 48 килограммов. Однако, как говорит, это не из-за спорта и здорового питания, а из-за нервов. Вероятно, из-за разрыва с Никитой Добрыниным, о котором объявила в конце января.
Автор: Марина Джура