Ксения Мишина показала себя беременной, когда набрала 31 килограмм: как она выглядела – фото

Сына Платона актриса Ксения Мишина родила в 22 года. Тогда она была в самом большом весе – набрала 31 килограмм и не могла смотреть в зеркало. Теперь звезда показала архивное фото и рассказала, как похудела.

Из-за киносъемок Ксения Мишина переехала в Хорватию. Там она взялась за свое тело – регулярно ходит в бассейн и спортзал, ведь с начала полномасштабной войны набрала 7 килограммов. Актриса давно вернулась в идеальную форму, но решила рассказать, как худела впервые в жизни – после родов.

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Как Ксения Мишина выглядела беременной

Звезда попыталась на своем примере доказать, что похудеть в декрете с маленьким ребёнком возможно. На последнем месяце беременности она весила на 31 кг больше, чем до. После родов вес не таял, поэтому отражение в зеркале его раздражало.

Смотрите, как я хороша. Здесь не очень видны мои 31 килограмм. Но после родов я настолько ненавидел свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото с того периода. Но если бы мне сейчас мой мозг в мои 20, я бы иначе все воспринимала,

– призналась Ксения Мишина.

Ксения Мишина беременная / Фото с инстаграм-сторис актрисы

Тогда, чтобы похудеть, Ксения Мишина отказалась от вредной еды, бегала по утрам и много ходила пешком, Платон даже привык засыпать в коляске.

"Каждый день я садила этого царя в коляску и долгими часами гуляла с ним не останавливаясь. Ели мы где придется – в парках, на камнях, на скамейках. Засыпал он только когда коляска двигалась. А уже после того, как я перестала кормить, я начала бегать в 6 утра. Ну и, конечно, диета. Перестала полностью есть все мучное, сладкое", – вспомнила актриса.

Так, за год Ксения Мишина вернулась в свой привычный вес – 49-50 килограммов. На архивном фото с сыном она показалась уже стройной.

Сын Ксении Мишиной Платон / Фото из инстаграм-сторис актрисы

Ксения Мишина с сыном Платоном / Фото из инстаграм-сторис актрисы