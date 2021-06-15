Ксения Мишина показала уникальное кольцо из их с Эллертом крови: фото

После финала шоу "Холостячка" Ксения Мишина и Александр Эллерт были безумно влюблены и решили создать уникальный алмаз из собственной крови. Драгоценный камень украсил кольцо актрисы, которое она носит на безымянном пальце правой руки.

Как выяснилось, кольцо, которое подняло резонанс в сети, Ксения Мишина не снимает до сих пор. Это роскошное прозрачное кольцо с большим биоалмазом.

Интересно Ксения Мишина рассказала о сложном периоде в отношениях с Эллертом

"Мы сдали кровь, смешали все это уже в производстве. Все очень сложно и непонятно. Ты капаешь кровь в емкость, благодаря давлению там происходят какие-то процессы", – рассказывала пара в программе "Светская жизнь".



Кольцо Ксении Мишиной / Фото из инстаграм-сториз актрисы

Тогда же Александр Эллерт публично заявил, что в финале проекта "Холостячка" по-настоящему сделал Ксении Мишиной предложение, встав на одно колено и вручив кольцо. Похоже, перстень влюбленные заменили уникальным, изготовленным из их крови.

Предложение, которое я делал в финале, это было серьезное, продуманное, настоящее предложение,

– уверял Эллерт Екатерину Осадчую.

Заметим, через три дня после завершения съемок "Холостячки" пара съехалась. Они говорят о будущем пополнении в семье и демонстрируют свою любовь на публике, однако заключать официальный брак не спешат, хотя Мишина и приняла предложение Александра Эллерта.