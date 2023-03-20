Выглядела очень плохо, – Мишина отказалась от угощения в эфире и объяснила, почему худела

Ксения Мишина ошеломила фанатов похудением на 9 килограммов. Артистка объяснила, почему решила заняться своим телом и рассказала, какая еда есть в ее рационе.

Украинская актриса Ксения Мишина с начала полномасштабного вторжения набрала 9 килограммов. По словам звезды, ей в похудении помогло здоровое питание и тренировки несколько раз в неделю.

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Ксения Мишина объяснила, почему решила худеть

В эфире утреннего шоу Ксении Мишиной предложили фокачу, но она отказалась от угощения и подчеркнула, что ест "только здоровую пищу".

Я набрала 9 килограммов, и это было очень стрессово для меня. По-моему, я выглядела очень плохо. Но это субъективная история. Я поняла, что мне нужно браться за свое тело. Это очень крутая работа над собой. Я показала свой результат, но понимаю, что кому-то он может не понравиться,

– поделилась актриса.

, что похудение Ксении Мишиной действительно понравилось не всем ее поклонникам. Некоторые раскритиковал актрису за нездоровый скот и писал о "суповом наборе". Однако звезда ответила, что показала свой путь и то, как ей нравится тело.



Ксения Мишина до и после похудения / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Я показала момент того, что над своим телом можно работать и сделать то, что захочешь. Могла даже шесть раз в неделю заниматься спортом. Это была для меня цель и мне нравилось. Когда видишь даже маленький результат, то наступает момент эйфории. Это дает энергию, чтобы двигаться дальше.

Актриса добавила, что ее похудение было "крутым трансформационным периодом", подарившим ей хорошее тело, здоровье и чистое сознание.