После разрыва с Эллертом: Ксения Мишина отправилась на отдых с подругами
Источник:инстаграм Ксении Мишиной
Известная украинская актриса и героиня "Холостячки" Ксения Мишина на днях объявила, что рассталась с автором "Квартала 95" Александром Эллертом. Звезда устроила себе терапию после разрыва и сейчас отдыхает с друзьями и сыном.
Украинская актриса Ксения Мишина ошеломила сеть новостью о том, что рассталась с Александром Эллертом после года отношений. Похоже, что она не жалеет о новом статусе, но восстанавливается на отдыхе.
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Как Ксения Мишина переживает расставание
Знаменитость активно публикует инстаграм-сториз на личной странице. Там она показывает фото с подругами, которые и поддерживают актрису после расставания.
На отдых Ксения Мишина взяла сына Платона. Там она развлекается, купается в водоемах и загорает на солнышке. Звезда благодарна близким за поддержку: "Мои мышки. Спасибо, что всегда рядом".
Ксения Мишина с подругами / Фото с инстаграм-сториз
Также Ксения Мишина поделилась, что учится принимать жизнь и благодарить ее.
Познание и осознание себя в кругу других женщин. Терапия. Встреча. Встреча с собой, со своей женской сутью,
– написала актриса.
Ксения Мишина с подругами / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о расставании Мишиной и Эллерта
- 16 июля "Холостячка" опубликовала откровенное сообщение, в котором объявила о разрыве романтических отношений с автором "Квартала 95".
- Звезда заявила, что расставание было внезапным, однако это произошло навсегда. Александр Эллерт якобы не должен больше участвовать в ее жизни, ведь последний год оказался для женщины очень драматичным.
- Похоже, что самого Эллерта задели эти слова. Он обнародовал на странице скриншоты из Википедии, где пишет объяснение к слову "драма". Юморист позволил комментировать сообщение поклонникам, тогда как Мишина ограничила такую возможность и попросила ничего не спрашивать.