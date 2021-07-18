После разрыва с Эллертом: Ксения Мишина отправилась на отдых с подругами

Известная украинская актриса и героиня "Холостячки" Ксения Мишина на днях объявила, что рассталась с автором "Квартала 95" Александром Эллертом. Звезда устроила себе терапию после разрыва и сейчас отдыхает с друзьями и сыном.

Украинская актриса Ксения Мишина ошеломила сеть новостью о том, что рассталась с Александром Эллертом после года отношений. Похоже, что она не жалеет о новом статусе, но восстанавливается на отдыхе.

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Как Ксения Мишина переживает расставание

Знаменитость активно публикует инстаграм-сториз на личной странице. Там она показывает фото с подругами, которые и поддерживают актрису после расставания.

На отдых Ксения Мишина взяла сына Платона. Там она развлекается, купается в водоемах и загорает на солнышке. Звезда благодарна близким за поддержку: "Мои мышки. Спасибо, что всегда рядом".



Ксения Мишина с подругами / Фото с инстаграм-сториз

Также Ксения Мишина поделилась, что учится принимать жизнь и благодарить ее.

Познание и осознание себя в кругу других женщин. Терапия. Встреча. Встреча с собой, со своей женской сутью,

– написала актриса.



Ксения Мишина с подругами / Фото с инстаграм-сториз

Что известно о расставании Мишиной и Эллерта