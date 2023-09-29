Ксения Мишина откровенно призналась, свободно ли ее сердце после разрыва с Эллертом

Украинская актриса Ксения Мишина после публичных отношений с комиком Александром Эллертом скрывает свою личную жизнь. Теперь звезда откровенно призналась, свободно ли ее сердце.

В новом интервью Мишина объяснила, почему не рассказывает о своих отношениях. Все потому, что актрису получили вопросами о разрыве с Эллертом, завоевавший ее сердце на шоу "Холостячка".

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Имеет ли Мишина отношения

На вопрос, свободно ли ее сердце, актриса ответила, что пока не собирается выходить замуж

Звезда заявила, что берет паузу от соцсетей на эту тему, потому что ее осуждали за предыдущие отношения, не зная правды. Ксения хочет, чтобы ее не беспокоили по поводу личной жизни.

Пока я не хочу никого впускать, потому что в моей личной жизни много всех было... Я чувствовала ответственность за то, что должна всем рассказать о личной жизни после "Холостячки",

– ответила Мишина.

Звезда добавила, что сообщит поклонникам, когда будет жениться.

"Тогда я скажу: "Друзья, классная новость: Мишина выходит замуж". Но пока я не хочу об этом говорить. Я пока не собираюсь выходить замуж", - отметила Ксения.

Мишина заверила, что в будущем планирует это сделать.

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Что известно о личной жизни Ксении Мишиной