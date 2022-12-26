Ксения Мишина трогательно обратилась к маме, которая живет в оккупированном Крыму: она ответила

Ксения Мишина обратилась к своей маме в день рождения. Мама актрисы живет в оккупированном Крыму и давно не видела дочь.

Украинская актриса Ксения Мишина поделилась с поклонниками трогательной корреспонденцией. Она поздравила маму, живущую в оккупированном Крыму, с днем рождения.

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Ксения Мишина обратилась к маме

Вместо совместных фото актриса опубликовала свои фотографии. Ведь не виделась с родителями около года из-за войны.

В твой День рождения, мама, я выставляю себя, потому что эта проклятая война уже год не позволяет иметь на телефоне наши общие фото… Да, сейчас мы далеко, но я знаю, что скоро все изменится и я обниму тебя сильно-сильно и еще раз отблагодарю за все…

– поделилась Ксения Мишина.

Ксения призналась, что ее мама хотела стать актрисой, но эту мечту осуществила именно она. Звезда поблагодарила мать и за то, что она воспитывала дочь с любовью и силой, благодаря чему Мишина стала независимой и самостоятельной.

"Не знаю, как это описать, но все трудности, которые мы проходили, все мое юношеское сопротивление – они постепенно исчезают и остается только нежность, любовь и благодарность к родителям. Я много работаю, много развиваюсь, имею большой интерес ко всему, у меня замечательный сын, так похож на тебя. Имею внутренне очень многое и я знаю, что это и твоя работа. Пусть эти личные сроки прочтет много людей, потому что каждый должен понимать, что родители всегда стоят за спиной, даже если в материальном мире в кого-то их уже нет".



Ксения Мишина / Фото из инстаграма Ксении Мишиной

Мама Ксении Мишиной ответила ей на поздравление: "Спасибо, моя самая любимая и неповторимая звездочка!!! Очень вас люблю с Платошенькой! Пусть вам Бог пошлет крепкого здоровья, радости и счастья, благополучия и достатка! Как я счастлива, что вы у меня есть!".

Что Мишина рассказывала о родном Крыме и родителях

Актриса была последний раз в оккупированном Крыму в январе 2022 года. Тогда она приезжала к маме и показывала дом, в котором прошло ее детство, школу, ходила на рынок.

В 2021 году Ксения часто наведывалась в Севастополь, даже вместе с бывшим Александром Эллертом. В июне в ресторанном комплексе в Балаклаве она праздновала день рождения. А в июле, после громкого расставания с комиком, отдыхала с подругами в Ялте.

В конце мая этого года Ксения Мишина не хотела комментировать вопрос о родителях, проживающих в оккупированном Крыму. Она называла эту тему очень личной и болезненной для нее, намекая на сложности в отношениях.