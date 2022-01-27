Ксения Мишина назвала главное место в приобретенной квартире, без которого ее не представляет

Украинская актриса Ксения Мишина недавно приобрела квартиру в Киеве. Теперь она делает там ремонт и рассказывает о главном и особом месте в жилье.

Первая "Холостячка" и известная украинская актриса Ксения Мишина занимается ремонтом в новой квартире, которую приобрела в Киеве. Она призналась, что покупка жилья была ее мечтой.

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Ксения Мишина о ремонте в квартире

Теперь актриса планирует воплощать в жизнь все мечты относительно своего гнездышка, то есть займется его ремонтом и оформлением.

"В этом волшебном 2022 я начну воплощать в жизнь все свои мечты об уюте. Скажу вам, это невероятно круто, создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже четко знаешь, что для тебя важно, что тебе нравится и как ты хочешь чувствовать себя в своем пространстве", – призналась она.

Ксения Мишина рассказала и об особом месте в своем жилище. Это ее медитационный уголок.

Знаете, каким приоритетом я горела, иллюстрируя свой дом? Медитационный уголок. Да, это то магическое место, без которого я больше не представляю свое жилище... а еще много всего, о чем я буду постепенно вам рассказывать,

– поделилась звезда.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма звезды

Духовность для Ксении Мишиной

, знаменитость рассказывала, что задумалась о покупке жилья после переезда в Киев. Она могла позволить себе дом, но из-за неудобства решила все-таки остановиться на квартире на Левом берегу.

В недавнем интервью Ксения Мишина рассказала, что занимается своим духовным развитием. У нее есть специальный духовный наставник.

"В большинстве это работа моя медитационная, духовная с моим наставником. Но когда я понимаю, что я не могу справиться, потому что духовность – это что-то более масштабное и что-то такое неуловимое, то если есть определенная проблема, которая начинает очень сильно раскачивать, с которой ты не можешь справиться и которая тебя эмоционально просто загоняет в тупик, тогда я обращаюсь к услугам психотерапевта", – признавалась актриса.

Текст публикации Ксении Мишиной

Друзья, я вам рассказывала, что вскоре я поделюсь с вами своим небольшим, но очень долгожданным проектом? Делюсь! В прошлом году я наконец осуществила свою мечту, к которой шла долгое время, я купила свое жилье.

А в этом волшебном 2022 я начну воплощать в жизнь все свои мечты об уюте. Скажу вам, это невероятно круто, создавать квартиру мечты в осознанном возрасте, когда уже четко знаешь, что для тебя важно, что тебе нравится и как ты хочешь чувствовать себя в своем пространстве.

Знаете, каким приоритетом я горела, иллюстрируя свой дом? Медитационный уголок. Да, это то магическое место, без которого я больше не представляю свое жилище... а еще много всего, о чем я буду вам рассказывать.

В общем пожелайте удачи в этом плавании! Но я уверена, что это будет интересное путешествие в пространство реализации мечтаний одной маленькой девочки!