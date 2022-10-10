Jerry Heil спела о "деде" Путине, который в тяжелом состоянии после новостей о Крымском мосту
Источник:Jerry Heil
Украинская певица Jerry Heil посмеялась над главой России по случаю "хлопка" на Крымском мосту. Она спела песню о "деде" и поздравила его с праздником.
Украинская певица Jerry Heil продолжает троллить оккупантов. Она записала новую короткую песенку, которую посвятила Путину и новостям о взрывах на Крымском мосту.
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Jerry Heil поздравила Путина песней
Исполнительница написала забавную песню, в которой высмеяла последние годы жизни Путина. Она насмешливо назвала лидера Кремля "дедом" и поздравила его с недавним днем рождения.
У діда була днюха, але стан вже був тяжкий,
В Кремлі ходили слухи, дід збирав пусті пляшки.
Всі гості чомусь в Грузії, з французів - пляшка брюту
Тож ЗСУ катюзі скинулися на салют.
Хеппі бьоздей, дєд, усе йде по плану!
Оркстан розпадається на різні оркстани!
Без паніки, дєд, подивись на красу –
Крим під контролем ЗСУ!
Jerry Heil спела о Путине: видео
Напомним, ранее певица наложила на мелодию хита Винника "Волчица" текст о планах киевлян на горе Щекавица во время ядерного удара.
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