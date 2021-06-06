"Крымнашист" Хабиб Шарипов не смог выступить в Одессе

Автор хита "Ягода малинка" Хабиб Шарипов должен был выступить в Одессе в субботу, 5 июня. Однако концерт российского певца, успевшего "засветиться" в оккупированном Крыму, отменили.

О том, что Хабибу Шарипову не удалось дать концерт в Одессе, сообщил общественный активист Сергей Стерненко. В конце мая именно он обратил внимание общественности на то, что накануне артист развлекал публику в Крыму и Донецке.

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Так, организаторы мероприятия в Одессе добровольно остановили продажу билетов, хотя СБУ не запретила "крымнашисту" въезд в Украину.

Заведение, где должен был проходить концерт, начало анонсировать совсем другое событие. Сам Хабиб Шарипов постил фоточки из Москвы. Он в Одессу не приехал,

– заметил Сергей Стерненко.

Однако автор хита "Ягода малинка" все же может появиться в Украине. Дело в том, что на 22 июня у него запланирован концерт в Октябрьском дворце в Киеве. По мнению Стерненко, Шарипов повторит судьбу Глюкозы, которой запретили въезд на три года.

Хабиб Шарипов не смог выступить в Одессе: смотрите видео онлайн

К слову, концертный тур по Украине скандального рэпера Morgenshtern тоже сорвался. В конце апреля он загремел в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины. На запрет въезда он, что неудивительно, отреагировал очень эмоционально. Впоследствии в СБУ объяснили причины такого решения: