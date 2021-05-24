На личной странице в инстаграме Хабиб Шарипов анонсировал большой концертный тур. После выступлений в Москве и Челябинске российский артист собирается приехать в Украину.

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Его сольные концерты должны состояться 5 июня в Одессе и 24 июня в Киеве. Российского певца будет принимать ночной клуб Itaka Beach Club, о чем свидетельствует афиша на фейсбук-странице заведения, и Октябрьский дворец. Общественный деятель Сергей Стерненко обратил внимание, что накануне мероприятий в Украине Хабиб Шарипов успел отличиться в оккупированном Крыму и Донецке.

В феврале прошлого года Хабиб Шарипов должен был выступать в оккупированном городе Алчевск, контролируемом российскими оккупантами. За считанные дни до события концерт отменили. Однако уже 15 февраля он выступил в Донецке, о чем свидетельствует фотоотчет на сайте медиапроекта Linza. Летом 2018 года автор хита "Ягода малинка" развлекал публику в Крыму. Его концерты состоялись в городах Симферополь, Ялта и Евпатория.

С концертами к нам едет не просто крымнашист, любитель оккупации. Это еще и бывший работник российской полиции,

– эмоционально заявил Сергей Стерненко.



Хабиб Шарипов выступал в оккупированном Крыму / Скриншот с инстаграма российского певца

Стерненко добавил, что согласно действующему законодательству организаторы концертов российских артистов сначала посылают запрос в СБУ, а уже после получения разрешения анонсируют гастроли. Похоже, право на въезд в Украину Хабиб Шарипов получил даже несмотря на выступления на временно оккупированных территориях и незаконное пересечение государственной границы.