Кристина Соловий помолилась, "чтобы никому не приходилось каяться за любовь": фото из Италии

После скандала вокруг клипа "Серце" Кристина Соловий отправилась в Италию. Она опубликовала лаконичный ответ на всю дискуссию вокруг видео.

Кристина Соловий на своей странице в инстаграме показала кадры из Италии. Певица уехала на небольшой отдых после бурных обсуждений ее песни и клипа в дуэте с Жаданом.

К слову Они просто дури, – Соловей раскритиковала певиц, которые отказываются выступать для военных

Кристина Соловий "помолилась" за равенство

На одном из фото из Италии артистка позировала перед скульптурой Девы Марии на коленях, сложа руки в молитве.

Чтобы в моей стране никогда никому не приходилось каяться за любовь,

– написала Кристина Соловий.

После надписи певица добавила эмоджи в виде радужного флага в поддержку ЛГБТ.



Кристина Соловий о ЛГБТ / Фото с инстаграм-сториз

Также Кристина Соловий делилась кадрами в купальнике на пляже.

"С новыми силами возвращаюсь работать на победу", – написала артистка.

Что известно о скандальном клипе Соловий и Жадана