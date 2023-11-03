Христина Соловій на своїй сторінці в інстаграмі показала кадри з Італії. Співачка поїхала на невеликий відпочинок після бурхливих обговорень її пісні й кліпу в дуеті з Жаданом.
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Христина Соловій "помолилась" за рівність
На одному з фото з Італії артистка позувала перед скульптурою Діви Марії на колінах, склавши руки у молитві.
Аби у моїй країні ніколи нікому не доводилося каятися за любов,
– написала Христина Соловій.
Після напису співачка додала емоджі у вигляді веселкового прапора на підтримку ЛГБТ.
Христина Соловій про ЛГБТ / Фото з інстаграм-сторіз
Також Христина Соловій ділилась кадрами у купальнику на пляжу.
"З новими силами повертаюся працювати на перемогу", – написала артистка.
Що відомо про скандальний кліп Соловій та Жадана
- Відеоробота на дуетну пісню "Серце" знімалась у церкві, що обурило багатьох християн. Та церква виступила проти кліпу через сцену поцілунку ЛГБТ-пари (важливо, що вона не знімалась у храмі). Парафія храму святого Андрія закликала музикантів видалити кліп.
- Увесь скандал активно коментував священник Юстин Бойко. Він навіть повідомляв про можливе звільнення керівництва церкви УГКЦ святого Андрія Первозванного, де були знімання. Та поки що цього робити не будуть. Однак у Львівській архиєпархії УГКЦ після дискусій щодо кліпу заборонили зйомки у храмах без дозволу ієрархів