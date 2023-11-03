Кристина Соловий на своей странице в инстаграме показала кадры из Италии. Певица уехала на небольшой отдых после бурных обсуждений ее песни и клипа в дуэте с Жаданом.
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Кристина Соловий "помолилась" за равенство
На одном из фото из Италии артистка позировала перед скульптурой Девы Марии на коленях, сложа руки в молитве.
Чтобы в моей стране никогда никому не приходилось каяться за любовь,
– написала Кристина Соловий.
После надписи певица добавила эмоджи в виде радужного флага в поддержку ЛГБТ.
Кристина Соловий о ЛГБТ / Фото с инстаграм-сториз
Также Кристина Соловий делилась кадрами в купальнике на пляже.
"С новыми силами возвращаюсь работать на победу", – написала артистка.
Что известно о скандальном клипе Соловий и Жадана
- Видеоработа на дуэтную песню "Серце" снималась в церкви, что возмутило многих христиан. Церковь выступила против клипа из-за сцены поцелуя ЛГБТ-пары (важно, что она не снималась в храме). Приход храма святого Андрея призывал музыкантов удалить клип.
- Весь скандал активно комментировал священник Юстин Бойко. Он даже сообщал о возможном увольнении руководства церкви УГКЦ святого Андрея Первозванного, где были съемки. Но пока этого делать не будут. Однако во Львовской архиепархии УГКЦ после дискуссий по поводу клипа запретили съемки в храмах без разрешения иерархов