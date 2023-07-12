Это долго тянулось, – Кристина Соловий рассказала, как была любовницей в первых отношениях

Певица Кристина Соловий впервые рассказала о том, что была любовницей. Она сознательно согласилась на отношения, где не могла ревновать девушку.

Певица Кристина Соловий рассказала о своих отношениях, где ей навредила ревность со стороны партнера. Также звезда впервые призналась, что была любовницей в первых отношениях.

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Кристина Соловий была любовницей

Артистка рассказала, что только во время терапии вспомнила, как в 8 классе была любовницей у первого парня. Она не могла ревновать его к девушке, потому что сама согласилась на такие отношения.

Я со всеми своими психотерапевтами пыталась решить проблему. И как-то вспомнила, и выплыли такие странные вещи, например, я была любовницей своего первого парня, с которым у меня были первые серьезные отношения. У него была девушка, а у меня была 8-классница, со мной можно было поцеловаться. И меня это устраивало, потому что я была очень влюблена. Я же не могла его ревновать к его девушке, потому что я сама на это согласилась,

– поделилась Соловой.

Хотя девушка пыталась убедить Кристину больше не появляться рядом с парнем, отношения продолжались еще несколько лет. "Я знаю, что его девушка не знает обо мне. Когда она узнала, то не хотела с ним разойтись, а пришла ко мне и говорит: мы с ним поговорили, что если ты еще раз появляешься на горизонте, то я от него иду. Хотела со мной порешать, но не получилось. Это долго тянулось, лет 3 – 4. Вышла из этих отношений старшеклассницей".

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Интересно, что в статус любовницы чуть не попала певица Оля Полякова. Звезда познакомилась с будущим мужем Вадимом еще тогда, когда он был в прежнем браке. Между ними завязалась дружба, также мужчина поддерживал ее после выхода из токсических отношений. Когда пара решила быть вместе, Вадим принял решение развестись.

"После всех этих перипетий мы решили быть вместе. На что я ему сказала: "Ты женат". Но Вадик быстро решение принимает. Мы начали вместе жить. Завертелось до того, что я забеременела".