Украинская певица Кристина Соловий опубликовала видео после российской ракетной атаки во Львов. Она честно рассказала, как прошла ее ночь. Ранее исполнитель призналась, что в ее доме выбило окна.

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Кристина Соловий о ночи во Львове

Певица сняла ролик во дворе возле дома и поблагодарила поклонников за слова поддержки. На фоне слышно, как трещат обломки стекла на земле, и слышно, как играют дети.

Со мной все хорошо. Весь двор устлан обломками стекла из окон, но детишки уже играют на площадке и я под этот шум тоже немножко прихожу в себя. Но ночью было очень страшно. В какой-то момент я попрощалась с жизнью,

– призналась Кристина Соловий.

"Думаю, что есть люди, которые пострадали действительно. За которых нужно переживать, и им нужно помогать, как и вам помогать друг другу, как и донатить на ВСУ дальше. Ничего нет важнее этой войны и нашей победы. Мы должны бороться и поддерживать наших защитников, а весь гнев к врагу превратить в собственную силу и мощь. Во Львове объявлен двухдневный траур. Мои соболезнования родным и близким погибших или пострадавших. Отомстим", – добавила певица.

Кристина Соловий о ракетной атаке: видео

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