Украинская певица Кристина Соловий опубликовала видео после российской ракетной атаки во Львов. Она честно рассказала, как прошла ее ночь. Ранее исполнитель призналась, что в ее доме выбило окна.
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Кристина Соловий о ночи во Львове
Певица сняла ролик во дворе возле дома и поблагодарила поклонников за слова поддержки. На фоне слышно, как трещат обломки стекла на земле, и слышно, как играют дети.
Со мной все хорошо. Весь двор устлан обломками стекла из окон, но детишки уже играют на площадке и я под этот шум тоже немножко прихожу в себя. Но ночью было очень страшно. В какой-то момент я попрощалась с жизнью,
– призналась Кристина Соловий.
"Думаю, что есть люди, которые пострадали действительно. За которых нужно переживать, и им нужно помогать, как и вам помогать друг другу, как и донатить на ВСУ дальше. Ничего нет важнее этой войны и нашей победы. Мы должны бороться и поддерживать наших защитников, а весь гнев к врагу превратить в собственную силу и мощь. Во Львове объявлен двухдневный траур. Мои соболезнования родным и близким погибших или пострадавших. Отомстим", – добавила певица.
Кристина Соловий о ракетной атаке: видео
Ночной удар по Львову: что известно
- Ночью 6 июля российские захватчики выпустили "Калибры" по исторической части Львова, являющегося наследием ЮНЕСКО. Произошло попадание в объект критической инфраструктуры. Обломок ракеты попал в жилой дом.
- В результате обстрела общее количество сейчас - 40 человек, погибли 5 человек. Спасатели продолжают работать на месте трагедии. Более 30 домов, 250 квартир, 10 общежитий и другие здания подверглись разрушениям.
- В ходе обстрела пострадала еще и Львовская область. В одном из населенных пунктов региона была разрушена подстанция. Около 150 человек из-за этого остались без света.