В общем девушка поделилась, что часто становится "жертвой ревности". Она отметила, что обычно притягивает к себе мужчин, которые сначала говорят, что лишены чувства ревности, однако со временем, в той или иной степени, у них это проявляется.

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Пощечина от экслюбимого Соловий

Неприятный инцидент произошел, когда певица со своим парнем были на вечеринке. Туда пришли журналисты, они снимали сюжет для телевидения. Затем попросили Кристину прокомментировать выход альбома одного из рок-музыкантов. В этот момент артист подошел и страстно поцеловал девушку, а она даже не успела отреагировать.

Он специально это сделал, чтобы привлечь внимание. Мне тогда 24 года было. Молодая, зеленая, не знала, как вести себя в такой ситуации,

– отметила исполнительница.

Когда певица возвращалась с парнем домой и обсуждала случившуюся ситуацию, у них завязался спор. Они ссорились до возвращения домой. Вдруг девушка поняла, что упала на кровать от мощного удара по лицу. Кристина Соловий сказала, что позже даже простила эксу этот поступок. Но пара все равно спустя некоторое время разошлась.

"Эбаут" с участием Кристины Соловий: смотрите видео онлайн

К слову, сейчас Кристине Соловий приписывают роман с писателем и рок-музыкантом Сергеем Жаданом.

Что известно о вероятном звездном романе певицы