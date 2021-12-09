Кристина Риччи во второй раз стала мамой и объявила пол и имя ребенка

Американская актриса Кристина Риччи родила второго ребенка. Звезда не стала скрывать кроху Клео, поэтому показала ее на видео.

Кристина Риччи стала мамой во второй раз

Радостной вестью звезда "Семейки Адамсов" поделилась на странице в инстаграме. Она объявила, что стала мамой доченьки, которую назвала Клеопатрой.

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Кристина Риччи опубликовала миловидное видео, в котором показала новорожденную девочку.

Крошка Клео здесь! Мы так в нее влюблены. Также у нее самый невероятный папа, которого только можно представить,

– подписала видео Кристина.

Отец Клеопатры и муж Кристины Риччи Марк Хэмптон также поделился новостью в инстаграме.

"Мое сердце взорвалось! Кристина и крошка Клео сделали что-то фантастическое, мы все отдыхаем после такого насыщенного события... Добро пожаловать в мир, Клеопатра Риччи Хэмптон", – написал он.

Беременность Кристины Риччи