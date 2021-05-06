Кристина Решетник является одной из самых популярных мам в украинском шоу-бизнесе. Она активно делится новыми фотографиями с поклонниками, рассказывает новости из жизни и диктует тренды многим модницам.

Смотрите также Кристина Решетник очаровала образом в трендовом зеленом костюме на Мальдивах: фото

Трендовый look Кристины Решетник

Для прогулки после дождя знаменитая жена выбрала теплый и одновременно стильный наряд. Она позировала на улице в белых обтягивающих брюках и куртке зеленого цвета, который актуален в этом сезоне. Такой look Кристина соединила с белыми кроссовками.

Волосы Решетник распустила, а на лицо не наносила косметику. Она не стесняется позировать на камеру без макияжа и часто демонстрирует натуральную красоту. Главным украшением весеннего образа Кристины стала ее искренняя улыбка.

"Готова поделиться солнцем, которое живет во мне", – написала женщина под фото.



Трендовый образ Кристины Решетник / Фото с инстаграма Кристины Решетник



Трендовый образ Кристины Решетник / Фото с инстаграма Кристины Решетник



Трендовый образ Кристины Решетник / Фото с инстаграма Кристины Решетник

За страницей Кристины в инстаграме следят 238 тысяч пользователей сети, поэтому ни одна ее публикация не остается без внимания. После серии весенних фото фоловеры в очередной раз засыпали Решетник комплиментами.