Кристина Решетник является одной из самых популярных мам в украинском шоу-бизнесе. Она активно делится новыми фотографиями с поклонниками, рассказывает новости из жизни и диктует тренды многим модницам.
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Трендовый look Кристины Решетник
Для прогулки после дождя знаменитая жена выбрала теплый и одновременно стильный наряд. Она позировала на улице в белых обтягивающих брюках и куртке зеленого цвета, который актуален в этом сезоне. Такой look Кристина соединила с белыми кроссовками.
Волосы Решетник распустила, а на лицо не наносила косметику. Она не стесняется позировать на камеру без макияжа и часто демонстрирует натуральную красоту. Главным украшением весеннего образа Кристины стала ее искренняя улыбка.
"Готова поделиться солнцем, которое живет во мне", – написала женщина под фото.
Трендовый образ Кристины Решетник / Фото с инстаграма Кристины Решетник
Трендовый образ Кристины Решетник / Фото с инстаграма Кристины Решетник
Трендовый образ Кристины Решетник / Фото с инстаграма Кристины Решетник
За страницей Кристины в инстаграме следят 238 тысяч пользователей сети, поэтому ни одна ее публикация не остается без внимания. После серии весенних фото фоловеры в очередной раз засыпали Решетник комплиментами.
- "Вы очень красивая!"
- "Вы такая искренняя и веселая! Приятно за вами наблюдать".
- "Кристина, вы такая классная!"
- "Глядя на вас, я заряжаюсь!"
- "Вы – солнечный человек, который дарит тепло!"