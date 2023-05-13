Жена Решетника похвасталась одинаковым образом с Зеленской и нарвалась на хейт: "Это неэтично"

Жена телеведущего Григория Решетника показала своей аудитории образ, похожий на наряд Елены Зеленской на коронации Чарльза. Но таким сравнением Кристина только нарвалась на критику подписчиков.

Коллаж Кристина разместила в своем Instagram. Однако фотосравнение с супругой президента смутило ее фанатов.

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Решетник рассказала, что такой образ избрала на Новый год, и тогда получила множество комплиментов.

На днях все восхищались этим образом Елены Зеленской на коронации короля Великобритании. Очень радует, что это наряды от нашего украинского дизайнера,

– написала она.

Образы Кристины Решетник и Елены Зеленской действительно сшиты одним дизайнером Катей Сильченко, но у них видны отличия.



Кристина Решетник сравнила свой образ с образом Елены Зеленской / Скриншот

Однако такое фотосравнение не понравилось подписчикам. Фоловеры звезды решили, что Кристина поступила неэтично, сравнив себя с первой леди Украины. Подписчики в комментариях "набросились" на нее с обвинениями и высмеяли Решетник:

"Извините, но это некультурное сравнение. Вам подходит, но это как сказать... тю… я первая одела",

"Неэтично сравнивать лук на себе и первой леди… Неожиданно от вас… Невероятно красива первая леди и невероятно красивы вы, но коллаж не уместен!"

"Простите, пожалуйста, ну вы и завидовались. Куда же вам к Елене Зеленской?",

"Сравнивать себя с первой леди…должна быть субординация. Мы живем в непростом времени, многим не хватает воспитанности, а тщеславия не занимать".

"Если Елена Зеленская вдохновилась именно вашим луком. Напыщенность просто невероятная".

"Со всем уважением к украинским женщинам, но это неэтично говорить, что женщины или мужчины любой нации в чем-то лучше, чем другие, тем более говорить, что кто-то кому-то это доказал... Есть какая-то статистика или рейтинг элегантности девушек разных наций? ".

К слову, на днях Елена Зеленская приняла участие в обсуждении гендерного разрыва в оплате труда. Она предстала в шоколадном костюме и с волнистой укладкой. Образ первой леди дополнил черными туфлями и золотой подвеской.