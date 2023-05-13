Колаж Христина розмістила у своєму Instagram. Проте фотопорівняння з дружиною президента збентежило її фанатів.

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Решетник розповіла, що такий образ обрала на Новий рік і тоді отримала безліч компліментів.

А днями всі захоплювалися цим образом Олени Зеленської на коронації короля Великої Британії. Дуже тішить, що це вбрання від нашого українського дизайнера,

– написала вона.

Образи Христини Решетник та Олени Зеленської справді пошиті одним дизайнером Катею Сільченко, але в них видно відмінності.



Христина Решетник порівняла свій образ з образом Олени Зеленської / Скриншот

Проте таке фотопорівняння не сподобалися підписникам. Фоловери зірки вирішили, що Христина вчинила неетично, порівнявши себе з першою леді України. Підписники в коментарях "накинулися" на неї зі звинуваченнями та висміяли Решетник:

"Вибачте, але це некультурне порівняння. Вам пасує, але це як сказати... “тю… я перша одягла",

"Неетично порівнювати лук на собі та першої леді… Неочікувано від вас… Неймовірно красива перша леді і неймовірно красиві ви, але колаж не умісний!"

"Вибачте, будь ласка, ну ви й зазв*здились. Куди ж вам до Олени Зеленської?",

"Порівнювати себе з першою леді…має бути субординація. Ми живемо в непростому часі,багатьом бракує вихованості, а пихатості не позичати".

"Авжеж Олена Зеленська надихнулась саме вашим луком. Пихатість просто неймовірна".

"З усією повагою до українських жінок, але це неетично говорити, що жінки чи чоловіки будь-якої нації в чомусь кращі, ніж інші, тим більше говорити, що хтось комусь це довів... Є якась статистика чи рейтинг елегантності дівчат різних націй?".

До слова, днями Олена Зеленська взяла участь в обговоренні щодо гендерного розриву в оплаті праці. Вона постала в шоколадному костюмі та з хвилястою укладкою. Образ перша леді доповнила чорними туфлями та золотою підвіскою.