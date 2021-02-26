Украинский телеведущий Григорий Решетник впервые показал лицо сына. Он позировал в фотосессии для журнала "Отдохни" вместе с женой Кристиной и сыном Александром.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник до сих пор скрывал лицо сына. Он впервые показал малыша на обложке журнала "Отдохни".

К слову Юрий Горбунов признался, почему на самом деле скрывает лицо сына

Григорий Решетник показал лицо сына

Шоумен снялся для обложки одного из номеров журнала. Он позировал с женой Кристиной. Вместе супруги держали на руках 3-месячного сыночка Александра и впервые обратили его лицом к объективу. На трогательном фото заметно, что маленький сын телеведущего уже внимательно изучает мир.

Вся семья перед камерой позировала в белом наряде. Александра одели в стильную рубашку с синим воротничком. Кристина Решетник появилась в нежной блузке с кружевами. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губах. Григорий Решетник также избрал классическую рубашку.

Знакомьтесь ближе! Наш Александр,

– подписал фото телеведущий.



Григорий Решетник с женой и сыном Александром / Фото с инстаграма Григория Решетника

Поклонников очаровало новое фото семьи Решетников. Комментарий написала и Даша Хлистун, беременная возлюбленная Макса Михайлюка.