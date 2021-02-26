Григорий Решетник впервые показал лицо сына: чувственное фото
Украинский телеведущий Григорий Решетник впервые показал лицо сына. Он позировал в фотосессии для журнала "Отдохни" вместе с женой Кристиной и сыном Александром.
Источник:инстаграм Григория Решетника
Известный украинский телеведущий Григорий Решетник до сих пор скрывал лицо сына. Он впервые показал малыша на обложке журнала "Отдохни".
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Григорий Решетник показал лицо сына
Шоумен снялся для обложки одного из номеров журнала. Он позировал с женой Кристиной. Вместе супруги держали на руках 3-месячного сыночка Александра и впервые обратили его лицом к объективу. На трогательном фото заметно, что маленький сын телеведущего уже внимательно изучает мир.
Вся семья перед камерой позировала в белом наряде. Александра одели в стильную рубашку с синим воротничком. Кристина Решетник появилась в нежной блузке с кружевами. Она распустила волосы и сделала макияж с акцентом на губах. Григорий Решетник также избрал классическую рубашку.
Знакомьтесь ближе! Наш Александр,
– подписал фото телеведущий.
Григорий Решетник с женой и сыном Александром / Фото с инстаграма Григория Решетника
Поклонников очаровало новое фото семьи Решетников. Комментарий написала и Даша Хлистун, беременная возлюбленная Макса Михайлюка.
- Бегу в магазин за журналом! Наш жених;
- Невероятная и потрясающая семья. Спасибо, что вы именно такие;
- Крепкого здоровья малышу;
- Похож на Кристину;
- Класс;
- Какой милый;
- Маленькое солнышко.
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