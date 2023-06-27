Неутешительные прогнозы врачей и операция: Кристина Горняк поделилась деталями своей болезни

Бывшая жена Владимира Остапчука Кристина Горняк длительный период имеет проблемы со здоровьем. Женщина проходила обследование в украинских и австрийских врачей, однако ее диагноз подтвердили специалисты из обеих стран.

Эксжена украинского ведущего ранее сообщала, что болеет гидронефрозом 4 степени, атрофией лоханок левой почки. Нотариус ездила к врачу в Вену, где специалист диагностировал, что почка работает на 30% и отметил, что побороться за орган следует. Впрочем, сегодня, 27 июня, женщина опубликовала пост, в котором отметила, что ждет операцию по удалению почки. Подписчики поддержали блогера в комментариях.

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Кристина Горняк о выводах медиков

Нотариус сообщила, что австрийский врач сказал, что ее левая почка нормально не работает, поэтому ее не удастся спасти.

Врач в Австрии подтвердил мой диагноз – гидронефроз, но сказал, что моя левая почка не работает от слова вовсе! И к сожалению, спасти ее он не сможет,

– написала женщина.

"Плакала ли я? Уже нет. Потому что я уже с этой мыслью живу больше месяца. И я приняла это. Я же изменить эту ситуацию не могу", – высказалась Кристина.

К тому же женщина объяснила, что ее правая почка "работает на все 100% и выполняет все, что нужно для счастливой и здоровой жизни".

Да, впереди меня ждет операция по удалению почки, но что делать. Надо, так надо. Вот такие моменты в жизни случаются у меня. И если я своим примером, как не опустить руки в такие не простые моменты жизни, могу вас мотивировать, то я очень счастлива,

– добавила Кристина Горняк.

Реакция сети

В комментариях под сообщением нотариусы пользователи делились собственными историями о схожих проблемах в их жизни и жизни родных. К тому же, поклонники написали много приятных слов Христине и поддержали ее:

"Прочла описание к красивой фотографии совершенно случайно. Обнимаю тебя крепко. Все будет просто замечательно. Ты - боец и ты всегда победишь любую болезнь и/или проблему. Пусть Господь тебя бережет";

"Ты очень сильная";

"Все будет. Крепко тебя обнимаю";

"Пусть все складывается легко";

"Кристи, ты очень позитивный и добрый человек. Ты нужна этому миру, поэтому у тебя еще очень много впереди. Все будет хорошо".