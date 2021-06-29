Всем сердцем сочувствую Бритни, – Агилера поддержала певицу, с которой выступала в 2000-х

Американская певица Кристина Агилера сделала в сети большую публикацию, где встала на защиту своей коллеги Бритни Спирс, с которой когда-то покоряла сцены США. Она отметила, что любая женщина должна сама распоряжаться своей судьбой, телом, финансами и жизнью.

На прошлой неделе Бритни Спирс впервые нарушила молчание за 13 лет и выступила против своего отца в суде по вопросу его опекунства. Она заявляла, что он запрещал свободно вести ее концертную деятельность, рожать и выходить замуж. Такое признание шокировало мир, и в ее поддержку уже выступил бывший бойфренд Джастин Тимберлейк, а теперь и ее коллега Кристина Агилера.

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Кристина Агилера поддержала Спирс

Звезда сделала серию твитер-сообщений, которые мы объединили в одно заявление:

"В последние несколько дней я думала о Бритни и обо всем, через что она проходит. Совершенно недопустимо, чтобы женщине, желающей контролировать свою собственную судьбу, не позволяли жить так, как она хочет. Как, в принципе, и любому человеку. Молчание, игнорирование, издевательства или отказ в поддержке со стороны близких вам людей – это самая разрушительная и унизительная вещь, которую только можно себе представить. Моральный и эмоциональный ущерб, который это может нанести душевному состоянию, нельзя воспринимать легкомысленно.

Каждая женщина должна иметь право на свое собственное тело, свою собственную репродуктивную систему, свою личную жизнь, свое собственное пространство, свое собственное исцеление и свое собственное счастье.

Пока я не нахожусь за закрытыми дверями этого очень сложного и личного, но публичного разговора, все, что я могу сделать, – это поделиться от всей души тем, что я слышала, читала и видела в средствах массовой информации. Убежденность и отчаяние этой мольбы о свободе заставляют меня поверить, что этот человек, которого я когда-то знала, жил без проявления сострадания или порядочности со стороны тех, кто контролирует ситуацию.

Женщина, которая работала под давлением и в условиях, невообразимых для большинства людей, заслуживает всей свободы, которая только может быть, чтобы прожить свою счастливую жизнь. Я всем сердцем сочувствую Бритни. Она заслуживает настоящей любви и поддержки в мире".

Отметим, что когда-то Бритни и Кристина были настоящими соперницами на поп-сцене. Их концерты собирали немалую аудиторию, а песни наперегонки заменяли друг друга в чартах. Впрочем, они также были ведущими в программе "Клуб Микки-Мауса".



Бритни Спирс и Кристина Агилера в детстве / Фото из твиттера Кристины Агилеры

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