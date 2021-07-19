Кристен Стюарт и сценаристка Дилан Мейер поженились, – СМИ

Известная американская актриса Кристен Стюарт поженилась с возлюбленной Дилан Мейер. Так считает западная пресса, ведь недавно пару подловили папарацци. На безымянных пальцах обоих были видны одинаковые обручальные кольца.

Почти 2 года длятся романтические отношения между звездой "Сумерек" Кристен Стюарт и сценаристкой Дилан Мейер. Теперь сеть гудит новостью о вероятной свадьбе пары, которая могла состояться тайно от всех.

Интересно Все началось с "Холостячки": история любви Ксении Мишиной и Александра Эллерта

Кристен Стюарт с возлюбленной увидели с обручальными кольцами

Папарацци сфотографировали пару в одном из аэропортов Лос-Анджелеса. Влюбленные на безымянных пальцах имели одинаковые кольца – похожие на свадебные. Примечательно, что и Кристен, и Дилан носят украшение на левой руке.

Но сами звезды не комментируют никаких новостей. К тому же они редко рассказывают о личной жизни и отношениях. Дилан Мейер иногда публикует совместные романтические фото с любимой.

Что известно о романе Кристен Стюарт и Дилан Мейер